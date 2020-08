Paolo Becchi contro Enrico Letta: "Non c'è democrazia in Bielorussia? Almeno lì si vota, da noi è impossibile"

12 agosto 2020 a

Paolo Becchi risponde ad Enrico Letta. Argomento: elezioni in Bielorussia, terminate con il (presunto) plebiscito in favore di Lukashenko e con la fuga degli avversari politici che lamentano brogli. “Non sono elezioni quelle ‘vinte’ da Lukashenko - ha commentato l’ex presidente del Consiglio - non c’è democrazia in Bielorussia. Ai confini dell’Unione europea non c’è posto per dittature e autoritarismi. Lo si riconfermi con forza, in parole e atti”. Un intervento più che legittimo, quello di Letta, ma Becchi aggiunge un dettaglio tutt’altro che trascurabile: “Se è per questo non c’è neppure democrazia in Italia. Solo che lì almeno votano, da noi è persino impossibile votare”. Poi il professore si è espresso sul caso dei furbetti del bonus, che sta monopolizzando l’attenzione mediatica: “Mentre impazza la discussione sui 5 cavalieri dell’Apocalisse, neppure una notizia, una velina, un cenno sul fatto che la Consulta oggi decide sulla legittimità del prossimo referendum. Questo è lo stato dell’informazione in Italia.

Furbetti del bonus, Paolo Becchi: "Storia tirata fuori per distrarre dalle porcate del governo?"

