Paolo Becchi contro il Corriere della Sera: "Volete un esempio di terrorismo psicologico? Eccolo"

25 agosto 2020

Paolo Becchi polemizza con il Corriere della sera, in particolare con un titolo pubblicato dal quotidiano di una lettera scritta da una ragazza di venti anni che ha perso il padre per coronavirus. Il professore attacca il Corriere per il titolo dato alla lettera: "Martina, la lettera di una ventenne: "Una sola sera in discoteca. Ho infettato papà: adesso è grave". Becchi posta su twitter il suo disappunto: Volete un esempio di terrorismo psicologico? Eccolo".

La polemica è per il troppo allarmismo, secondo Becchi, che si sta dando alle notizie legate all'emergenza coronavirus. Becchi è contrario ad un certo tipo di informazione e con un tweet lo dice chiaro e tondo, Senza voler negare il dramma accaduto alla giovane Martina, ma attaccando il quotidiano di via Solferino.

