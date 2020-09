Serie A, Fabrizio Biasin sui calendari: "Formati in 5 minuti. Gli altri anni con la storia del cervellone ci prendevano per il cu***?"

02 settembre 2020 a

Torna la Serie A, dopo il brevissimo stop di una stagione finita ad agosto a causa del coronavirus. E oggi, mercoledì 2 settembre, sono stati stilati i calendari, le 38 giornate per assegnare il prossimo scudetto. E sui calendari sono piovuti un paio di tweet di Fabrizio Biasin. Il primo: "Ci sono tutte e 19 le giornate. È già molto", premette la firma di Libero. Difficile dargli torto dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. Ma in un secondo cinguettio, Biasin avanza un sospetto: "Il fatto che ci abbiano messo cinque minuti a formare il calendario è la riprova che gli altri anni con diamo tempo al cervellone di elaborare la prossima giornata ci prendevano per il cu***", conclude. A pensar male...

