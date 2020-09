Vittorio Feltri sul Pd: "Non può cambiare la società, ma solo se stesso"

03 settembre 2020 a

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce il Pd, il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti e ormai sposo de facto del M5s nel governo giallorosso. Il direttore di Libero fotografa la situazione dei Nazareni nel brevissimo spazio di un tweet assai stringato. Poche parole per cancellare le ambizioni della sinistra. "Il Pd non può pensare di cambiare la società ma solo se stesso", sentenza Vittorio Feltri. Insomma, le possibilità per i dem di cambiare il nostro Paese stanno a zero. Resta solo la possibilità di cambiare loro stessi, un partito in perenne mutazione con il risultato di non cambiare. Mai.

