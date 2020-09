Vittorio Feltri in difesa di Lucia Azzolina: "Scuola, non peggio degli altri anni. Calmatevi"

16 settembre 2020 a

a

a

Un Vittorio Feltri a sorpresa. Il direttore di Libero, infatti, si affranca dal coro di attacchi contro Lucia Azzolina, il discusso ministro dell'Istruzione M5s, nel mirino da settimane tra banchi rotanti e smentite assortite, ancor più nel mirino dopo la zoppicante ripartenza della scuola dopo il lungo stop per coronavirus. Un ministro, per inciso, nel mirino di ampie frange della sua stessa maggioranza. E così, nel giorno in cui la Lega, seguita dagli altri partiti di opposizione, annuncia la mozione di sfiducia contro la grillina, Vittorio Feltri twitta: "Tutti attaccano la ministra Azzolina, ma nonostante il Covid la scuola è partita non peggio degli anni scorsi. E allora? Calmatevi", conclude il direttore di Libero.

Ribaltone? La drastica sentenza di Feltri: "Bisogna cambiare il voto, ora te li tieni". M5s e Zinga brutalizzati in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.