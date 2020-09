Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Ha vinto la Meloni. Zingaretti? Non me ne sono accorto"

22 settembre 2020 a

“Le elezioni regionali premiano Nicola Zingaretti? Se le ha vinte non me ne sono accorto”. Così Vittorio Feltri a Fuori dal Coro ha strappato una risata a Mario Giordano per poi argomentare la sua opinione sulla tornata elettorale. “L’unica che ha guadagnato dappertutto è stata Giorgia Meloni - ha dichiarato il direttore di Libero - non solo perché si è aggiudicata le Marche ma anche perché in tutte le altre regioni lei ha registrato un aumento considerevole dei consensi”. Probabilmente c’è stato un problema di aspettative, dato che il 3 a 3 (con una regione in più strappata dal centrodestra alla sinistra, ora il computo è 15 a 5) non è affatto un risultato negativo per le forze di opposizione, che però - chi più e chi meno - hanno commesso l’errore di sbilanciarsi troppo prima della vigilia parlando di 5 a 1. Invece il Pd è riuscito a tenere almeno in Toscana e in Puglia, dove però la Meloni è cresciuta in maniera determinante: dal 3.8 al 13.5% in Toscana e dal 2.4 al 12.6% in Puglia. Considerando anche le altre regioni, la leader di Fdi ha più che triplicato tutti i consensi: se non è una vittoria questa…

