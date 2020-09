Pier Ferdinando Casini a Stasera Italia: "I sondaggi non ci prendono, succede sempre. Centrodestra? Non ha perso"

22 settembre 2020 a

L’analisi politica del voto di Pier Ferdinando Casini è di altissimo livello. A Stasera Italia il senatore ha spiegato a Barbara Palombelli ed ai suoi ospiti perché alle elezioni regionali si è verificato tutto sommato quello che era ampiamente prevedibile: “È successo quello che succede sempre, ovvero che i sondaggi non ci prendono. Ormai mi sembra che non abbiamo bisogno di altri esempi, a ogni elezione ci troviamo sul fatto che i sondaggi sono fuori da quella che è la realtà delle cose. Davano tra Fitto e Emiliano la parità quando le urne erano già chiuse, invece c’erano 9 punti di scarto e più o meno la stessa cosa è accaduta in Toscana”. Tutto ciò non è però davvero rilevante, quello che conta è che si è verificato lo scenario più probabile: “Il Pd ha tenuto, anche più di quanto si pensasse, però il centrodestra non è che sia andato male. La contabilità delle regioni - ha sottolineato Casini - è comunque largamente a loro favore. I 5 Stelle invece si sono accreditati il risultato del referendum ed era prevedibile che in carenza di voti alle regionali si sarebbero rivalsi su quel voto, che tra l’altro, lo dico sommessamente, non è stato così malvagio neanche per il No rispetto ai pronostici della vigilia”.

