Mauro Corona a #Cartabianca: "A Salvini gliel'ho sempre detto", la confessione che spiazza la Berlinguer in diretta

22 settembre 2020 a

a

a

“Io a Matteo Salvini ho sempre detto di adottare una via di mezzo”. Così Mauro Corona ha esordito a #Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai3. Si parla ovviamente di elezioni regionali, dove il centrodestra ha strappato le Marche alla sinistra - salendo a 15 regioni governate contro le 5 degli avversari - ma non è riuscito a sfondare come sperato in Toscana e in Puglia. “Quando vedo uno che esibisce rosario e crocifissi - è l’affondo di Corona al segretario della Lega - poi non ci credo più. In politica servono le idee”. Promosso a pieni voti invece Luca Zaia, che in Veneto è stato riconfermato con percentuali bulgare: “È oculato nella parola e nei fatti, non si sbilancia ed è amato dalla sua gente”. Poi Corona ha parlato anche del referendum, che ha visto la scontata vittoria del Sì con circa il 70% di preferenze: “Sono andato a votare e ho votato Sì per togliere un po’ di parlamentari. Io vorrei che ci fossero solo politici buoni con grandi dee, all’avanguardia che cambiano la vita della gente. I risultati poi non mi hanno così sorpreso”.

"Succede sempre così". Casini, la verità sui sondaggi e sul centrodestra: cos'è successo (davvero) alle regionali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.