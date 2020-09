Pietro Senaldi a DiMartedì, la "formula De Luca": "Perché Salvini, Meloni e Berlusconi non hanno vinto al Sud"

22 settembre 2020 a

a

a

Un problema di leadership locali. Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, legge così le difficoltà del centrodestra al Sud evidenziate dai risultati delle regionali in Puglia e Campania. "Credo che la sinistra abbia vinto in alcune regioni perché ha maggiore vitalità per quanto riguarda le personalità politiche", spiega il direttore di Libero, riferendosi ai governatori uscenti Michele Emiliano e Vincenzo De Luca.





Video su questo argomento "Iniziate a fare le valigie". L'affondo di Pietro Senaldi: "Referendum, perché ora la situazione è imbarazzante"

"Mentre il centrodestra ha tre leader, Salvini, Meloni e Berlusconi, e grande compattezza, viceversa il Pd è sempre diviso ma per questo ha diverse personalità - proprio coloro che dividono e rompono le scatole - che sul territorio ti portano a vincere. Il centrodestra al Sud in passato fu trainato da Berlusconi, ma oggi con Salvini e Meloni non riesce a creare personalità locali".





