Coronavirus, Filippo Facci: "Il governo non fa alcun piano, solo dichiarazioni di fallimento per il passato"

Una "domanda semplice". Filippo Facci definisce così il quesito che pone sul social a ridosso dell'ennesimo Dpcm varato dal governo, quello di ieri, domenica 25 ottobre. "Il governo (è strachiaro a tutti) non sta facendo piani per il futuro - cinguetta leggendo le misure prese per fermare l'emergenza coronavirus -, ma una dichiarazione di fallimento per il passato. Nessuno lo mette più in dubbio. Ripeto: nessuno. Ha sbagliato. Succede. Detto questo, perché non cambiamo governo?".

Un interrogativo che si è posta anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha infatti chiamato in causa anche il della Repubblica Sergio Mattarella affinché, finito questo periodo nero, si possa tornare alle urne. D'altronde è visibile a tutti che i giallorossi hanno fallito: i tre mesi per far fronte alla seconda ondata del Covid sono stati letteralmente gettati.

