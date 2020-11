Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Chi diceva di non volere il lockdown sta per farlo"

01 novembre 2020 a

Un attacco, chiarissimo, al governo. Senza citarlo. Nel mirino Giuseppe Conte, su tutti, il quale ha passato lunghe settimane a ripetere di non voler fare un nuovo lockdown, di volerlo evitare a ogni costo. Ma nei fatti quel lockdown sta arrivando, per tutta Italia. Alcune città chiuderanno del tutto, altre invece subiranno ulteriori strette: in questo secondo caso una "serrata mascherata". E l'attacco chiarissimo al premier è quello di Paolo Becchi, che riversa il suo pensiero su Twitter: "Chi sino a ieri diceva non possiamo permetterci un nuovo lockdown lo farà ora, magari mascherandolo un po'", evidente il riferimento a Conte. E ancora: "Le opposizioni non si lascino ingannare dal tentativo tardivo di essere coinvolte: chi è causa del nostro mal pianga se stesso", conclude un caustico Paolo Becchi.

