Vittorio Feltri, chi era davvero Diego Armando Maradona: "Di sinistra? Non mi interessa, lo considero un padreterno"

“A me che Maradona fosse di sinistra non interessa nulla”. Vittorio Feltri è intervenuto in maniera magistrale su Diego Armando Maradona, venuto a mancare a soli 60 anni nella giornata di mercoledì 25 novembre a causa di un arresto cardiaco. Il Pibe de Oro è morto a casa sua in Argentina, vani sono stati i soccorsi delle numerose ambulanze che subito si sono precipitati. Il direttore di Libero ha reso omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi, ritenendolo quasi d’obbligo indipendentemente da quelle che erano le sue preferenze politiche. “Era un padreterno e come tale lo considero anche ora che non c’è più”, ha scritto Feltri su Twitter, chiosando nel seguente modo: “La politica non conta nulla”. Poco dopo ha aggiunto un altro messaggio per rivelare di essere d’accordo con le parole di Fabio Capello a Sky Sport: “Ha detto cose meravigliose su Maradona che accarezzava la palla, sono d’accordo con lui”.

