DiMartedì, Pietro Senaldi: "Basta approfittarsi del Covid". L'uso politico dell'epidemia contro i governatori

"Basta approfittarsi del Covid". Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, punta il dito contro il governo e parte della stampa: il vero obiettivo di molti, a Roma, sembra quello di "smantellare le regioni", sospetta il direttore di Libero. Commento difficilmente contestabile che però scatena le proteste in studio di Beatrice Lorenzin del Pd e Sergio Rizzo di Repubblica.

"La Germania che ha reagito meglio è divisa in Lander, dei piccoli Stati che hanno delle autonomie infinitamente superiori a quelle delle nostre regioni. Ci sono regioni a statuto speciale che funzionano, come il Trentino Alto Adige, e altre che non funzionano, come la Sicilia. Dipende dagli uomini, non dai poteri". Poi un passaggio sulla questione vaccino: "Fa ridere che ancora non abbiamo il vaccino e vogliamo convincere gli italiani a correre a vaccinarsi. Procuriamocelo prima".





