Fuori dal coro, Vittorio Feltri come Roberto Saviano: "Se sei di destra ti puniscono, sei sei di sinistra tutto bene"

"Una frase da non pronunciare nei confronti di nessuno". Roberto Saviano dà dei "bastardi" a Matteo Salvini e Giorgia Meloni e nessuno batte ciglio. Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, ha una teoria al riguardo: "Coloro i quali fanno parte del conformismo nazionale e del pensiero unico, cioè che a sinistra sono tutti bravi e a destra sono tutti cretini - spiega il direttore di Libero -, qualsiasi cosa venga detta nei confronti delle persone non allineate passa in cavalleria, mentre se uno di destra dice una frase un po' sopra le righe viene punito e dileggiato".

