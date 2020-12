Paolo Becchi e l'Italia prima per mortalità da coronavirus: "Nonostante il lockdown. Qualcosa non funziona"

14 dicembre 2020 a

a

a

"Tutto ok, o forse qualcosa non ha funzionato?". Se lo chiede Paolo Becchi su Twitter, commentando i dati ufficiali secondo cui l'Italia ha la percentuale di morti peggiore del mondo, con mortalità di 35 su 1.000 contro la media mondiale fornita dall'Oms del 2 su mille. "Abbiamo superato tutti nel mondo per mortalità dovuta a Covid-19", nota il professore, editorialista di Libero e assai critico con il governo riguardo alle politiche di contrasto all'emergenza sanitaria, fin dallo scorso marzo. Ma con una postilla significativa: l'infausto record è arrivato "con un lockdown che per durata ha superato quello cinese". Segno che, dunque, forse il governo italiano ci ha capito poco o nulla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.