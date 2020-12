Paolo Becchi: "Nastro adesivo sulla bocca", così gli italiani vengono umiliati a Natale

25 dicembre 2020 a

Un Paolo Becchi estremo. Uno sfogo estremo, nei giorni di festa, vigilia e Natale. Il filosofo e firma di Libero, ancora una volta, si scaglia contro i divieti "sovietici" del nostro governo. Punta il dito. E su Twitter cinguetta: "Se uscite di casa a Genova - la città in cui Becchi vive, ndr - NON basta la mascherina, ricordatevi anche il nastro adesivo sulla bocca - premette -. L'ordinanza del sindaco Marco Bucci e le disposizioni del questore Ciarambino parlano chiaro: Se saranno trovate due persone che chiacchierano in strada scatterà la multa", conclude Becchi citando le parole del primo cittadino genovese. Già, quando è troppo è troppo...

