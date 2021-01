Vittorio Feltri contro Renata Polverini: "Dalla camicia nera alle mutande rosse, spettacolo indecente"

19 gennaio 2021 a

Un "tradimento" in piena regola, firmato Renata Polverini. A sorpresa, si è sfilata da Forza Italia e ieri, lunedì 18 gennaio, alla Camera ha votato la fiducia a Giuseppe Conte. Per la Polverini è già stata annunciata l'espulsione dal partito, per la quale si procederà a stretto giro. Parabola clamorosa, quella dell'ex presidente della regione Lazio, un tempo molto vicina ad Alleanza Nazionale. Parabola che viene commentata con toni tranchant, su Twitter, da Vittorio Feltri. "Fantastica Polverini - scrive il direttore di Libero -: dalla camicia nera alle mutande rosse per pararsi i glutei. Spettacolo indecente", conclude Vittorio Feltri. Parole pesantissime e una roboante bocciatura per l'ex sindacalista.

