Quarta Repubblica, Pietro Senaldi: "L'abilità di Giuseppe Conte? Quella di non essere un politico"

19 gennaio 2021 a

a

a

Allo speciale di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, per coprire il voto di fiducia al Senato, ecco Pietro Senaldi. Si parla, ovviamente, di Giuseppe Conte. E il direttore di Libero riserva una stoccata al presidente del Consiglio e alla politica, tutta. Interpellato nel corso della diretta di martedì 19 gennaio, spiega: "L’abilità di Conte e la sua forza è non essere un politico. Questo riflette la debolezza della politica", conclude Senaldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.