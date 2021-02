Vittorio Feltri sulle minacce a Matteo Salvini: "Non facciamo tanto chiasso, io me ne fo***"

05 febbraio 2021 a

Matteo Salvini minacciato di morte. Il leader della Lega ha raccontato su Twitter quanto accaduto, scatenando la reazione di Vittorio Feltri. "Augurio di morte a Salvini. Sarà uno scandalo ma secondo me questa scemenza gli allunga la vita. Non facciamo tanto chiasso", cinguetta il direttore di Libero per poi ricordare che l'ex ministro non è né il primo né l'ultimo. "Anche io, come Salvini, ho ricevuto auguri di morte e me ne sono fo**to. Ho appena fatto una tac con metodo di contrasto che mi ha esaminato tutto il corpo. Non ho malattie. Sto benone. I ragli di asino non arrivano in cielo, evidentemente".

Il numero uno del Carroccio ha condiviso sui social l'immagine che lo ritrae imbavagliato come Aldo Moro. Sopra il commento del diretto interessato: "Questo il post delirante di un militante della Sinistra genovese, uno di quelli "buoni", bandiera della pace sempre in vista, che auspica io venga assassinato dalle Brigate Rosse. Sulla violenza politica e sulle ferite profonde della nostra storia nazionale non si scherza. Se pensano di spaventarmi con queste minacce, hanno trovato la persona sbagliata. Avanti a testa alta!". La foto è stata pubblicata da Federico Pinelli, un militante genovese de La Sinistra - Liguria. Per rendere meglio l'idea il giovane ha aggiunto: "Non succede… ma se succede…”, seguito dal pugno chiuso.

A denunciare quanto accaduto è stato Edoardo Rixi, deputato della Lega che su Facebook ha tuonato: "Un atteggiamento che richiama subito alla memoria il rapimento del presidente Aldo Moro. Il post è comparso sul profilo del militante genovese intorno alle 23 e nel corso della notte è stato cancellato". E ancora: "Questo inneggia e promuove la finalità del terrorismo degli anni di piombo nei confronti di un leader democraticamente eletto e che oggi rappresenta il primo partito in Italia".

