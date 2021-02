Paolo Becchi, l'avvertimento a Giuseppe Conte: "Non cadere nel tranello di Beppe Grillo"

26 febbraio 2021 a

"A Conte non conviene, ma Grillo pur di convincerlo ad aderire al suo progetto ha deciso di uccidere il M5S. Il funerale sarà celebrato domenica a Marina di Bibbiano alle ore 11". Questo il tweet di Paolo Becchi sulla attuale situazione politica all'interno del Movimento Cinquestelle.

La novità è che domenica a casa di Grillo ci sarà un vertice con tutti i big e lo stesso Conte. Ormai lo stato maggiore dei grillini ha deciso di consegnare il Movimento nelle mani dell'ex premier. Il cosniglio di Becchi a Conte è quello di stare attento, perché l'Elevato potrebbe consegnargli un partito già morto.

L'idea di Becchi è chiara: "Conte vuole infatti giocarsi il ruolo di federatore dei partiti di centrosinistra (Pd, LeU, e M5S), così come ha fatto Romano Prodi per ben due volte, nel 1996 e nel 2006. E Conte avrebbe un'attrazione anche verso una parte di elettorato centrista di Italia Viva e Forza Italia, giocandosi così la partita elettorale contro l'armata di centrodestra. Al Sud, infatti - coi meccanismi elettorali vigenti - una coalizione guidata da Conte potrebbe fare cappotto nei collegi uninominali di Puglia e Campania, e forse anche in altre Regioni, impedendo al centrodestra il colpaccio in alcuni importanti collegi di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia e Marche", ha scritto recentemente su Libero. Ma lo avverte, Becchi a Conte, che se si schierasse come capo politico dei grillini, perderebbe quell'alone di uomo di Stato che il ruolo di premier gli ha conferito. Inoltre non avrebbe più il sostegno del Pd come candidato premier dell'alleanza Pd-Leu-M5s.

