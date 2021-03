Piazzapulita, Paolo Becchi e la "variante genovese" del M5s: "Nuovo nome, nuovo simbolo, nuovo partito"

05 marzo 2021 a

Chiamiamola la "variante genovese" del Movimento 5 Stelle. Secondo Paolo Becchi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, Giuseppe Conte è il simbolo di un nuovo partito che con il Movimento 5 Stelle non ha niente a che fare. Dovranno cambiare il nome, mentre il simbolo stanno già pensando di cambiarlo, perché il blog delle stelle sicuramente sparirà. Questo è l'ultimo tentativo di mutazione".

"Era un virus benefico", ricorda con nostalgia l'editorialista di Libero, ricordando il Movimento delle origini, quello del 2009-2010, di cui è stato uno degli ideologi. "Era un virus che ha scosso i cittadini, è stata virale per l'establishment. Adesso abbiamo una variante innocua, la variante ecologista di Beppe Grillo". Ecco perché, come sottolinea amaramente il professore e filosofo, la sua storia con il Movimento è acqua passata. Perché è passato per sempre quel Movimento.

