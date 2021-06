Emilio Fede, basta accanirsi: perché a 90 anni è il momento di lasciarlo in pace

Azzurra Barbuto 29 giugno 2021 a

Dove diavolo volete che vada un 90enne in carrozzina che ha appena perso la donna sposata 57 anni fa? Non lo troverete a zonzo per le vie del centro, né in giro per locali notturni, né intento a commettere chissà quali delitti. Sarebbe dunque opportuno lasciarlo in pace, consentendogli di raccogliersi nel suo cupo sconforto, di piangere tut tele lacrime e, se è il caso, di urlare nel cuore della notte la propria afflizione. Il lutto è profondo come un abisso nero nel quale veniamo scaraventati all'improvviso, sia quando la morte di colui o colei che amiamo era evento prevedibile sia quando sopraggiunge come un fulmine a cielo sereno. Ci si accartoccia in se stessi, i ricordi belli e brutti affiorano come lame dalla memoria e con essi i laceranti rimorsi e gli ancora più laceranti rimpianti, poiché c'è sempre qualcosa che avremmo voluto dire e non abbiamo detto o qualcosa che avremmo voluto fare e non abbiamo fatto. Non c'è stato il tempo, o non c'è stato il coraggio.

Tutto ciò ci perseguita. È il nostro castigo. Quindi, lasciatelo in pace Emilio Fede. Non è che un anziano vedovo che spera di spegnersi il più in fretta possibile perché, dopo decenni trascorsi con una persona, allorché questa sparisce, svanisce una parte di noi che non potrà mai più rivivere. Seppelliamo noi stessi insieme a chi ci lascia. Invece no. L'altra notte, a poche ore di distanza dai funerali della consorte, la giornalista Diana de Feo, qualcuno ha bussato alla porta della camera d'albergo in cui riposava (si fa per dire) l'ex direttore del Tg4, il quale ha compiuto 90 anni lo scorso giovedì. Erano le 4 del mattino e Dio solo sa che spavento si sarà preso Fede udendo quel nevrotico sbattere di pugni sull'uscio.

Erano le forze dell'ordine che controllavano le autorizzazioni del tribunale di Sorveglianza di Milano in relazione al trasferimento di Emilio Fede a Napoli per il funerale della moglie, dal momento che il giornalista è agli arresti domiciliari per scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per la vicenda Ruby. Gli agenti di polizia si sono trattenuti un'ora in hotel per visionare le carte. Intanto Emilio se ne stava lì in pigiama, sveglio, sotto esame. Perché non attendere il mattino? Per quale ragione ci si è recati d'urgenza nella stanza di un quasi centenario allo scopo di assicurarsi che questi fosse nel suo letto e fosse stato autorizzato a spostarsi da Milano a Napoli per dare l'estremo saluto alla sua amata? Dobbiamo forse credere che Fede rappresenti un pericolo pubblico? Peccato che la medesima solerzia non venga impiegata allorché si ha a che fare con individui dalla elevata caratura criminale che se ne vanno a piede libero!

Dispiace che nell'applicazione intransigente delle regole non si sia tenuto in considerazione il patimento di questo anziano, il quale non era a Napoli per un viaggio di piacere, bensì per un soggiorno di dolore. Non possiamo fare a meno di domandarci: siamo davanti a un accanimento nei suoi confronti? Ciò che ha subito Fede è l'ennesimo episodio che dimostra quanto sia scarso il nostro rispetto verso i vecchi nonché verso il principio costituzionale della umanità della pena. In poche parole, quanto siamo incivili.

