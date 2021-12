Alessandro Sallusti, la confessione: "La firma del Corriere che mi ha tirato una sedia addosso", smascherato il "furbetto dell'affitto"

08 dicembre 2021 a

a

a

"La casa è una merce di scambio potentissima per la politica": Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha affrontato il tema casa e catasto nel corso della trasmissione. E ne ha approfittato per raccontare un aneddoto particolarmente curioso sul suo passato. "Ricordo che negli anni 90, quando scoppiò Affittopoli a Milano, io ero al Corriere della Sera. Andammo a documentare tutte queste porcherie e tra i tanti beccammo anche un collega molto importante del Corriere che si occupava di cultura"., ha spiegato il direttore di Libero.

"Fuori uno". Cosa c'è dietro il "vaffa" di Mattarella al Pd, indiscreto-Sallusti: occasione storica per il centrodestra

Sallusti poi ha continuato dicendo che i primi dubbi arrivarono dopo aver letto i suoi pezzi: "Scriveva benissimo dell'attività culturale del comune di Milano ma nel frattempo aveva una casa in Galleria, nel salotto della città, e pagava 230 euro al mese". Quando allora il direttore decise di fare il suo nome sul quotidiano, si scatenò il caos: "Il giorno che uscì il suo nome, perché io ero a capo della cronaca di Milano e pubblicai anche il suo nome, lui durante la riunione di redazione entrò nella mitica sala Albertini e mi tirò addosso una sedia dicendomi 'tu sei un mascalzone'".

Il direttore di Libero, però, non ha alcun rimpianto. E a tal proposito ha detto: "Io sarò stato anche un mascalzone ma lui pagava 230 euro un attico in galleria". In un secondo momento, poi, Sallusti ha spiegato che "adesso si vendono e svendono le case e si bara sulle graduatorie solo per raccattare quattro voti a destra e sinistra".

"Non rubate il Quirinale". Libero in campo. Berlusconi al Colle, ecco la petizione: contro Travaglio, per l'Italia | Firmate qui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.