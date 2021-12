DiMartedì, Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte: "Pregiudiziali su Berlusconi? Ipocrita"

01 dicembre 2021 a

a

a

"Ha delle pregiudiziali sul nome di Berlusconi?": Alessandro Sallusti, ospite di DiMartedì su La7, ha rivolto questa domanda al leader grillino Giuseppe Conte. Il direttore di Libero, infatti, ha sottolineato come l'ex premier prima abbia aperto a un dialogo col centrodestra per individuare un nome per il Quirinale e poi però si sia detto contrario a prescindere col nome del Cavaliere. "Non è quello il nominativo del M5s, con tutto il rispetto per il leader di Forza Italia", ha controbattuto allora Conte.

"Se salta lui cade il governo". Il ricatto di Pd e M5s su Speranza: retroscena, perché non lo possono scaricare

"Lo capisco, però è una contraddizione in termine - ha replicato immediatamente Sallusti, facendo notare il corto circuito - perché aprire un dialogo col centrodestra scartando in partenza quello che al momento è il possibile candidato del centrodestra mi sembra un po' ipocrita". Ma il leader dei 5 Stelle ha proseguito: "Aprire un dialogo col centrodestra è doveroso nella misura in cui stiamo eleggendo una personalità di alto profilo morale, che sia rappresentativa di tutti gli italiani".

"Perché non le piace Berlusconi?", è intervenuto allora Giovanni Floris. "Non mi provochi - ha risposto l'avvocato - ho solo detto che sedersi a un tavolo col centrodestra non significa accettare il candidato di bandiera". Prima di iniziare il botta e risposta, inoltre, il direttore di Libero si era rivolto a Conte per salutarlo: "Per lei è un momento difficile perché è difficile governare i grillini, questo è evidente. Ed è difficile soprattutto a fine legislatura visto che più di metà di loro non sarà rieletto, quindi auguri e buon lavoro".

Dito medio a Luigi Di Maio in diretta tv, David Parenzo gode come un matto: impensabile da Giovanni Floris | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.