Ucraina, fine guerra mai: Alessandro Sallusti e la scelta (chiara) dell'Occidente

Alessandro Sallusti 18 marzo 2022 a

Non ci sarà, speriamo, una guerra mondiale ma di certo il mondo non sarà più come prima indipendentemente dal risultato della guerra combattuta sul campo ucraino. La svolta irreversibile è nelle parole prima del presidente americano Joe Biden poi della ministra degli Esteri britannica Liz Truss che hanno definito Putin un "criminale di guerra" e lasciato intendere che la raccolta di prove per mandarlo sotto processo all'Alta Corte dell'Aja è a uno stadio avanzato e forse già sufficiente. Se davvero Putin sarà incriminato come criminale di guerra significa che non solo lui non potrà mai più mettere piede fuori dalla Russia pena l'arresto ma che l'intera Russia, fino a che lui ne sarà al comando, sarà condannata all'isolamento internazionale.

Quando, speriamo il prima possibile, finirà la guerra calda inizierà quindi una nuova guerra fredda, certamente meno cruenta ma non meno pericolosa di quella a colpi di bombe. Non so quanto sia stato furbo avanzare questa ipotesi di incriminazione con i cannoni russi che ancora sparano sui civili ucraini, cioè non sappiamo se questa minaccia estrema porterà Putin a più miti consigli o se viceversa, perso per perso, deciderà di portare la sua follia ancora oltre per fare vedere a noi e ai russi che lui nulla teme. Certo i suoi crimini sono quotidianamente sotto gli occhi del mondo e non c'è giustificazione che regga: non si bombarda un ospedale di bambini, come è accaduto ieri l'altro, per punire eventuali ambizioni dei paesi Nato, non si spara a casaccio su civili inermi.

In questo senso Putin la guerra l'ha persa un minuto dopo averla iniziata o quantomeno appena è stato chiaro che il suo obiettivo, pure quello discutibile, non era di liberare dal controllo di Kiev porzioni di Ucraina a maggioranza filorussa. No, Putin voleva e vuole prendersi tutto uno Stato indipendente con la forza e sperava di riuscire a farlo con un conflitto a bassa intensità. È incredibile che lui, o chi per lui, abbia sbagliato così clamorosamente analisi e previsioni sul conflitto e sulla reazione del mondo occidentale che ha pure resistito alla tentazione di cadere - rispondendo con le armi - nella trappola delle continue provocazioni fatte sulla pelle di civili inermi e indifesi. Ma la storia insegna, il tiranno opposto alla democrazia vince il primo round ma quasi mai esce vivo dal ring.

