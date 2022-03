PiazzaPulita, Alessandro Orsini: "Zelensky mi piaceva ma ora va abbandonato". E Cecilia Sala lo sbrana

18 marzo 2022 a

"Avevo un'ammirazione sconfinata per Zelensky, era una sorta di supereroe per me, ma la mia percezione adesso sta cambiando". Alessandro Orsini, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha detto la sua sul presidente ucraino, scatenando la reazione infastidita della giornalista presente in studio, Cecilia Sala. "Se Zelensky diventa un ostacolo alla pace, deve essere abbandonato. Zelensky ha delle posizioni radicali e lo capisco perché al posto suo penserei le stesse cose, lui preferisce la terza guerra mondiale piuttosto che rimanere da solo contro la Russia".

Di qui l'appello del professore, che insegna sociologia del terrorismo internazionale: "Stiamo molto attenti perché Zelensky sta assumendo una postura che a me non piace, lo vedo come un pericolo per la pace". Parole forti, che invitano quindi a isolare il presidente. La sua teoria, però, non è piaciuta affatto all'altra ospite del talk.

"Zelensky sta trattando - ha controbattuto Cecilia Sala, che nei giorni scorsi ha raccontato la guerra da Kiev -. Lui è stato eletto. Non possiamo decidere noi se debba essere isolato o no. Gli ucraini stanno con Zelensky, e cosa succede in Ucraina lo decidono gli ucraini e non lei".

