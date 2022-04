Alessandro Orsini ora si sfoga in tv: "Entrano nella Nato? Vi dico perché piango..."

30 aprile 2022 a

"Ogni volta che sento che un Paese vuole entrare nella Nato, soprattutto se vicino ai confini con la Russia, io piango". Con queste parole il contestatissimo professore di Sociologia del Terrorismo internazionale Alessandro Orsini ribatte all’entusiasmo del segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg che - in conferenza stampa con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola - ha dichiarato che se Finlandia e la Svezia avessero fatto domanda per entrare nella Nato, sarebbero state accolte a braccia aperte con procedure che più rapide del solito. "L'ingresso di nuovi Paesi nella Nato è un gravissimo pericolo per l’umanità. Sarebbe una grande tragedia per tutti", ha detto Orsini nel suo intervento a ‘Accordi & Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove e Discovery+. "Io considero Vladimir Putin pericoloso a livello 10. E considero Joe Biden pericoloso a livello 10: è un traditore dell'Europa, la sta accoltellando alle spalle. In relazione all'Ucraina considero Biden pericoloso quanto Putin", ha continuato Orsini.

Quanto al rischio di una escalation del conflitto in Ucraina Orsini non ha dubbi: "Non siamo ancora nella Terza Guerra Mondiale, ma stiamo andando speditamente in questa direzione". Poi ha spiegato: "È chiaro che da un punto di vista probabilistico, da un punto di vista statistico, maggiore è il numero dei Paesi europei ai confini con la Russia o vicino alla Russia che entrano nella Nato, maggiore è la probabilità di una catastrofe nucleare e maggiore è statisticamente anche la probabilità che scoppi la terza guerra mondiale. Quindi l’umanità in questo momento e l’Europa hanno interesse che il maggior numero possibile di Paesi non entri nella Nato". "Il mio auspicio", ha aggiunto, "è che escano dalla Nato paesi che confinano con l’Ucraina: la Slovacchia, la Romania, l’Ungheria. L’interesse dell’umanità è contrario a quello della Nato. L’espansione della Nato ci avvicina alla Terza Guerra Mondiale".

