Salario minimo, Vittorio Feltri: meglio i redditi massimi. Ecco come si risolve il problema

Sono perfettamente consapevole di non essere la persona più adatta a discutere di salario minimo, visto che a me preme soltanto il salario massimo. Eppure, forse proprio per questo, posso compiere un ragionamento. In Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, mi verrebbe da concludere che il nostro Paese pertanto non abbia esigenza di un salario minimo, semmai di un salario decente che consenta ai lavoratori di non vivere nella miseria. Tra l'altro i sindacati dovrebbero sapere una cosa elementare: i contratti collettivi di quasi tutti i dipendenti si applicano su tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Palermo. I compensi dei metalmeccanici, per fare un esempio, sono quelli stabiliti dopo lunghe trattative tra le parti in causa. Lo stesso vale per ogni altra categoria.

Poi, naturalmente, esiste una esigua quota endemica di poveracci che la paga la devono chiedere al padrone del ristorante o del bar dove prestano la loro opera, e le difficoltà ad incassare talvolta sono enormi poiché le piccole aziende faticano ad avere un reddito consistente e quindi le retribuzioni per il personale sono esigue. Ma stiamo parlando di una minoranza presente specialmente al Sud, mentre a Milano il cameriere di una media trattoria intasca 1300 euro al mese, che non bastano per campare decorosamente, ai quali però bisogna aggiungere almeno altri 1000 euro frutto delle mance.

Tutte queste congetture servono solamente per precisare la situazione, non certo per sostenere che sia inesistente la necessità di gonfiare le buste paga, oggi troppo sproporzionate per difetto a quelle dei Paesi nordici. Tuttavia questo problema arcinoto non si risolve con editti burocratici del governo, bensì con interventi tesi a migliorare la situazione economica generale. Soltanto le aziende sono in grado di fare lievitare i loro conti, però per realizzarlo non devono trovare ostacoli da parte della pubblica amministrazione, la cui incapacità si evince altresì da un unico emblematico dato, quello del debito pubblico, tra i più alti del mondo.

