ASSASSINIO SULL’EIGER

Iris ore 23.40

Con Clint Eastwood, George Kennedy e Vonetta Mc Gee. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore e 9 minuti

LA TRAMA

Clint Eastwood stavolta è un professore universitario con un oscuro passato di killer della CIA e un luminoso trascorso di grande scalatore alpino. Torna a scalare e uccidere quando si unisce a una spedizione che tenta di arrivare in cima all’inviolata vetta dell’Eiger. Lo muovono due scopi. La conquista della fatidica montagna e il tentativo di vendicare un amico. Perchè ha saputo che l’assassino si trova tra gli alpinisti.

PERCHE’ VEDERLO

Perché anche se non è la miglior prova di Eastwood (è solo la sua terza regia, la grandezza sarebbe arrivata 15 anni dopo) offre comunque grandi momenti di suspense e una soluzione inaspettata dell’intrigo giallo (la scoperta del killer sorprende lo spettatore quanto Clint mentre penzola nel vuoto).