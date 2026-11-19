LE RELAZIONI PERICOLOSE

La 7 cinema ore 15

Con Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. Regia di Stephen frears. Produzione USA 1988. Durata: 2 ore e 7 minuti

LA TRAMA

Nella Francia prima della rivoluzione una perfida marchesea per umiliare un suo ex amante spinge un cavaliere libertino a sedurre la promessa sposa dell’ex. Ma il libertino si innamora della sedotta. E perde la vita in un duello.

PERCHE’ VEDERLO

Perché è senz’altro la migliore delle molte versioni del romanzo epistolare di Choderlos de Laclos. Grande prova di tutto il cast. La migliore è senz’altro Glenn Close come malefica aristocratica.