IL PISTOLERO

Iris ore 21.10

Con John Wayne, Lauren Bacall e James Stewart. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1976. Durata: 1 ora e 40 minuti

LA TRAMA

Un vecchio avventuriero del West, malato di cancro decide di morire com’è vissuto, cioè combattendo. Torna nel suo vecchio paese e annuncia di voler saldare gli ultimi vecchi conti. Affronta in un saloon i suoi nemici rimasti e li uccide ma muore anche lui nella sparatoria.

PERCHE’ VEDERLO

Perché oltre a essere un avvincente , struggente western crepuscolare è anche un commovente testamento di John Wayne, che, anche lui malato terminale avrebbe concluso vita e carriera l’anno dopo.