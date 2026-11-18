MICHAEL COLLINS

Iris ore 14.10

con Liam Neeson, Julia Roberts e Alan Rickman. Regia di Neil jordan. Produzione Gran Bretagna 1996. Durata: 2 ore e 13 minuti

LA TRAMA

Storia di Michael Collins, il rivoluzionario irlandese che negli anni 20 condusse la più sanguinosa guerriglia per le strade di Belfast che gli inglesi avessero mai affrontato. Gli inglesi spaventati vennero a patti. Collins li accettò. Ma la tregua non garbò ad altri rivoluzionari. Collins fu ucciso in un agguato.

PERCHE’ VEDERLO

Perché la storia è raccontata con vigore e passione. Neeson è poderoso nel ruolo del titolo.Ed è efficacemente pareggiato da un ambiguo Ala Rickman