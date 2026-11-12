Bianco, rosso e verdone: il film che mandò in orbita Carlo

BIANCO, ROSSO E VERDONE su Sky Comedy, ore 22.50

LA TRAMA

Il film che mandò in orbita Verdone, popolato dei suoi personaggini che divennero fatidici. Sull’Autostrada del Sole s’incrociano le vicende di un bonaccione romano che scorta la nonna alle elezioni, di un hippie e di un pignolissimo padre di famiglia. La nonna muore, il pater familias è mollato dalla moglie e l’hippie si perde chissà dove...

PERCHÉ VEDERLO

Perché qui il regista romano è al suo massimo. Le macchiette gli vennero talmente bene che le riprese più volte, e a grande richiesta di pubblico.