Rainman, un film che fa riflettere

RAINMAN

Con Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Regia di Barry Levinson Produzione USA 1989. durata: 2 ore e 10

LA TRAMA

Un giovane pieno di debiti spera nell’eredità del ricco padre. Ma ci rimane male quando scopre che tutto è andato a un fratello che non sapeva d’avere.. Il fratello è autistico e ricoverato da anni. Il giovane si assume ela tutela sperando in questo modo di mettere le mani sul patrimonio. Ma un viaggio che intraprende collo sventurato gli fa cambiare idea. S’affeziona e ci rimane male quando gllielo tongono.

PERCHE’ VEDERLO perchè l’interpretazione di Hoffman è eccezionale (un miracolo da Actors’ studio). E perchè la sceneggiatura di Ronald Bass e Barry Morrow ti entra nelle viscere