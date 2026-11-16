LA CAROVANA DI MORMONI
Raimovie ore 16
Con Joanne Dru, Ben Johnson e Ward Bond. Regia di John Ford. Produzione USA 1950. Durata: 1 ora e 26 minuti
LA TRAMA
Un gruppo di mormoni, per sfuggire alle persecuzioni religiose intraprende un viaggio pieno di pericoli per raggiungere il Lago Salato nello Utah. Arrivare non è facile. La carovana deve battersi coi fuorilegge e cogli indiani scatenati loro contro dai fuorilegge.
PERCHE’ VEDERLO
Perché rimane uno dei grandi western di John Ford (anzi era il suo preferito). Certo il cattolico irlandese Ford si prese parecchie libertà colla realtà storica (in particolare, salta a piè pari l’ingrato tema della poligamia, una delle principali cause delle persecuzioni ai mormoni)