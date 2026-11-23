DUNKIRK su Sky Stories ore 21.15

Con Mark Rylance, Kenneth Branagh e Fionn Whitehead. Regia di Christopher Nolan. Produzione USA 2017. Durata: 1 ora e 47 minuti.

LA TRAMA È la storia della ritirata di Dunkirk, uno dei primi ma decisivi avvenimenti della Seconda guerra mondiale. Nel 1940 le truppe inglesi, battute dai tedeschi in Francia, cercano di tornare in patria attraversando la Manica. Ma il nemico le serra in una morsa. Però dall’altra parte del canale arrivano i soccorsi. Ogni inglese (anche chi ha solo un motoscafo) arriva per imbarcare tutti i soldati che può. Se non riuscivano, la guerra era finita. Ma ci riuscirono.

PERCHÉ VEDERLO Perché Nolan è uno dei migliori registi al mondo e ne dà prova ricostruendo il fatidico avvenimento. Grandi battaglie e un crescendo emotivo che non molla neanche per un minuto.