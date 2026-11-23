FAST CHARLIE su Rai 4 ore 23.05

Con Pierce Brosnan, Morena Baccarin e James Caan. Regia di Philip Noyce. Produzione USA 2023. Durata: 1 ora e 30 minuti.

LA TRAMA Charlie è l’anziano uomo di fiducia di un boss della malavita. Un giorno si trova solo. La sua banda è sterminata da una gang rivale. Charlie è tentato di fuggire, ma poi ci ripensa e stermina tutti i membri della gang a uno a uno.

PERCHÉ VEDERLO Perché a 74 anni Pierce Brosnan si dimostra ancora in grado di reggere sulle sue vecchie spalle un film di tutta azione. E ha un bel sostegno da un altro specialista del prodotto di sparatorie e inseguimenti, l’australiano Philip Noyce (“Sotto il segno del pericolo”, “Ore 10: calma piatta”).