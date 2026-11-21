L’ESORCISTA su Italia 2, Ore 21.20

Con Ellen Burstyn, Linda Blair e Max von Sydow. Regia di William Friedkin. Produzione USA, 1974. Durata: 2 ore.

LA TRAMA

Una ragazzina di 12 anni sembra posseduta dal demonio e difatti lo è. I medici non possono far nulla. La madre chiama un esorcista che la libera. Ma a costo della propria vita.

PERCHÉ VEDERLO

Perché, a distanza di 50 anni, il film conserva ancora tutto il suo impatto spettacolare. In mezzo secolo le imitazioni sono state moltissime, ma nessuna ha pareggiato il film di Friedkin.