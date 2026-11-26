Sky Cinema Action ore 19.05

Con Gerard Butler, Jamie Foxx e Colm Meaney. Regia di Gary Gray. Produzione USA 2009. Durata: 1 ora e 48 minuti

LA TRAMA Una famiglia è sterminata da una coppia di assassini. Rimane vivo solo il padre. Che spera che sia fatta giustizia. Ma non viene fatta. Gli animali, individuati e processati se la cavano con miti pene. Il padre decide di punire alla sua maniera. Ha un passato di killer dei servizi segreti e fa una strage. Comprendente non solo gli sterminatori ma anche coloro (avvocati, magistrati) che hanno permesso di sfangarla.

PERCHE’ VEDERLO perchè anche se l’impianto è più che discutibile (è l’esaltazione dell’occhio per occhio) la furia implacabile del personaggio di Gerard Butler non può non coinvolgere. I “buoni” della situazione sono talmente scostanti che finisci per fare il tifo per lo spietato paterfamilias.