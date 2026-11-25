IL PRESAGIO

Rai4 ore 21.20

Con Gregory Peck, Lee Remick e Billie Whitelaw. Regia di Richard Donner. Produzione USA 1978. Durata: 1 ora e 41 minuti

LA TRAMA

Il figlio di un ambasciatore americano nasce morto. Il padre per non gettare la moglie nello sconforto lo sostituisce con un altro neonato. Tutto bene finchè il piccolo non compie sei anni. Allora a poco a poco l’ambasciatore è roso dal sospetto di essersi preso in casa il figlio del diavolo.

PERCHE’ VEDERLO perchè è uno dei capisaldi di sempre del cinema horror. Rifatto più volte (e seguito da quattro sequels) non ha più raggiunto nelle imitazioni l’angoscia del primo film. In ogni versione (tranne che nell’ultima) il diabolico Damien vince sempre. A conferma che il diavolo esiste