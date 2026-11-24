L’INFILTRATA su Sky Cinema – Suspense con Carolina Yuste, Luis Tosar e Domingo Gastegui. Regia di Arantxa Echevarría. Produzione: Spagna, 2024. Durata: 2 ore.

LA TRAMA

Storia vera. È quella di una poliziotta spagnola, Aranzazu Marin, che negli anni Novanta riuscì a infiltrarsi nelle file del terrorismo basco. Aranzazu, nonostante le fragili apparenze, è una vera dura. Per otto anni regge il doppio gioco. Non demorde nemmeno quando i suoi superiori sembrano venire a patti con il terrorismo.

PERCHÉ VEDERLO

Perché Carolina Yuste è trafelata e indomita, come deve essere un’antieroina. Grande suspense, che regge anche quando la Marin è sola contro tutti.