di Giorgio Carbone

L’UOMO DALLA CRAVATTA DI CUOIO

Iris ore 21.15

Con Clint Eastwood, Lee J. Cobb e Susan Clark. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1968. Durata; 1 ora e 34 minuti

LA TRAMA

Uno sceriffo dell’Arizona va a New York a prelevare un noto delinquente colà detenuto per riportarlo in una prigione del West. Ma nella metropoli ha problemi colla polizia locale. Il delinquente scappa. Ma lo sceriffo dopo un mirabolante inseguimento lo riprende.

PERCHE’ VEDERLO

Perché è il primissimo film della collaborazione fra Eastwood e il regista Don Siegel. Collaborazione che in seguito frutterà grandi successi come il primo Callaghan e “Fuga da Alcatraz”. Se Eastwood in seguito diverrà il grande regista che tutti sanno(“Gli spietati” “Mystic river”) il merito è in gran parte di Siegel (non di Sergio Leone come tanti credono) che gli insegnò a girare asciutto e tagliente.