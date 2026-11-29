SCARFACE Sky cinema Action ore 21

con Al Pacino, Michelle Pfeiffer e Mary Elizabeth Mastrantonio. Regia di Brian De Palma . Produzione USA 1983. Durata: 2 ore e 40

LA TRAMA Tony Montana è un esule cubano che nella metà degli anni 40 lascia l’isola e s’installa a Miami dove diventa presto un boss del narcotraffico.Nulla sembra fermarlo. Ma Tony ha un solo (grosso) debole. Un affetto morboso per la sorella. La gelosia gli fa uccidere il suo migliore amico. Ma sarà l’inizio della fine.

PERCHE’ VEDERLO perchè Brian De Palma rifacendo un classico del film gangster ci ha buttato dentro tutta la sua bravura e ha persino fatto meglio del grande Howard Hawks. Trovando un grande appoggio in Pacino allora nella sua stagione migliore.