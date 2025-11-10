La storia d'Europa? Scritta dalle guerre

Andrea Santangelo ha scritto una breve storia d’Europa attraverso le guerre. Ci scopriamo, grazie a questo contributo, come i veri figli di Marte, soprattutto se si è nati nella pianura padana o al confine franco-belga. Il titolo del saggio è Le vie delle guerre (Il Mulino, pagg. 296) e mostra come l’Europa sia il continente che “vanta”, per così dire, a cagione di Marte, il più alto numero di conflitti. Dalla nascita delle fonti scritte, ossia da circa 5.500 anni, si calcolano circa 14.700 guerre. L’Europa porta ovunque i segni di questo atavismo “marzio” nel suo paesaggio: un transito lungo più di 70 secoli. Non esiste città, borgo o sperduto villaggio europeo che nella sua storia non conti almeno un fatto d’armi e martiri da piangere. Non c’è città, centro urbano, insediamento produttivo, convento o luogo di culto che per cause belliche non sia stato distrutto, o danneggiato, e poi ricostruito almeno una volta. L’abbazia benedettina di Montecassino fu distrutta tra il 577 e il 589 dai longobardi, nell’883 dai saraceni e il 15 febbraio 1944 da un insensato massiccio bombardamento degli Alleati.

UNA COMPAGNA FEDELE

Lo storico inizia la sua narrazione presentando due perenni teatri bellici: la pianura padana e quella franco-belga. Poi, cronologicamente segue le tracce del limes romano: dalla Scozia al Mar Nero. A breve distanza le vie delle guerre arabe: da Andalus a Balarmuh. Infine le guerre moderne, quelle degli Imperi, quelle napoleoniche e le due guerre mondiali. Santangelo fa una narrazione correttissima e il suo sguardo sulle sorti future del Vecchio Continente sono degne di una potente Cassandra. Osserva, infatti: «La società laica, pacifica e ipertecnologizzata del XXI secolo dimentica che solo fino a due generazioni addietro la guerra era una triste quotidianità. I giovani avvertono il conflitto bellico come un fatto estraneo e lontano nel tempo che colpisce solo determinate aree geografiche e che al massimo inficia la nostra bilancia commerciale. Ma in realtà la guerra si ricorda benissimo degli europei, ne è stata “fedele compagna” per millenni e prima o poi tornerà a trovarli, in un modo o nell’altro».