Regali di Natale Vip Oro, terreni e il gin dei Windsor

Una delegazione di imprenditori svizzeri, riporta Axios, è riuscita dove la premier Karin Keller-Sutter aveva fallito, presentandosi alla Casa Bianca con un Rolex da scrivania, un lingotto d'oro personalizzato da un chilo. Trump, da sempre sensibile ai tributi scintillanti, ha accolto i doni «per la sua biblioteca» e poco dopo Washington ha ridotto i superdazi sui prodotti svizzeri dal trentanove al quindici per cento. Non sono stati i primi omaggi ad ammorbidire il presidente: nei mesi scorsi Apple gli aveva consegnato un disco inciso con base in oro ventiquattro carati, il comitato olimpico di Los Angeles gli aveva regalato una serie di medaglie commemorative del 1984 e il Qatar aveva donato un Boeing 747.

*** Le autorità serbe intendono cedere gratuitamente un terreno di pregio e valore storico nel cuore di Belgrado a una società controllata da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, per un progetto immobiliare di lusso. Secondo i settimanali Radar e Forbes Serbia, il progetto immobiliare di Kushner, con 280.000 metri quadrati di superficie edificabile, sarà costruito nei prossimi otto anni sul sito dell'ex quartier generale dello Stato maggiore dell'esercito serbo, bombardato dalla Nato nel 1999. La società creata a tale scopo sarà controllata al 77,5% da una compagnia statunitense con sede negli Emirati Arabi Uniti, associata al genero di Trump, e al 22,5% dallo Stato serbo. La bozza del contratto di locazione di 99 anni, che deve ancora essere firmata, non prevede alcun pagamento da parte della società di Kushner. Secondo quanto riporta Radar, che ha ottenuto diversi documenti che confermerebbero la transazione, si tratta di un totale di cinque contratti separati. Lo stesso contratto di locazione include anche la possibilità che il terreno venga trasferito definitivamente alla società di sviluppo immobiliare senza costi aggiuntivi. «Non abbiamo venduto il quartier generale dello Stato maggiore; lo abbiamo affittato a lungo termine. E con questo, abbiamo generato un enorme investimento, creando posti di lavoro per le nostre aziende e la nostra gente», ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic.

*** Per il Natale 2025, Buckingham Palace ha aperto un negozio temporaneo con prodotti ufficiali dei reali britannici. Si tratta di decorazioni ispirate alla festività, ceramiche, calici di cristallo condecorazioni ispirate alla storia della casata e, per riempire i bicchieri, il gin “bio”, distillato dalle erbe raccolte nei Royal Estate, i possedimenti della Corona. Gli oggetti si possono anche acquistare online.