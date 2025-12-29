Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Macabre, grottesche e assurde: il guinness delle notizie 2025

Sul podio delle notizie raccapriccianti dell'anno sale di prepotenza la Russia. A Yakutsk, in Siberia orientale, la polizia ha scoperto quattro corpi congelati disposti attorno a un tavolo in un seminterrato
di Giovanni Longonilunedì 29 dicembre 2025
Macabre, grottesche e assurde: il guinness delle notizie 2025

2' di lettura

Sul podio delle notizie macabre del 2025 sale di prepotenza la Russia. A Yakutsk, in Siberia orientale, la polizia ha scoperto quattro corpi congelati disposti attorno a un tavolo in un seminterrato. I cadaveri erano lì da tre anni, conservati dal permafrost. Il proprietario, un ex custode con disturbi psichici, continuava a “servire loro il tè”. A Ekaterinburg, sempre in Siberia, è stato arrestato un dipendente dell’obitorio che teneva in casa tre manichini vestiti da sposa: in realtà erano resti mummificati di donne che lo avevano respinto. L’Argentina si aggiudica il bronzo: nel quartiere di Caballito, Buenos Aires, i vicini si lamentavano da mesi per l’odore nauseabondo vicino a una abitazione e per la presenza costante di mosche. Quando la polizia è entrata nell’appartamento, ha trovato un museo dell’orrore. L’inquilino aveva trafugato resti umani da diversi cimiteri per ricostruire scheletri completi che teneva in posa nel salotto, vestiti con abiti d’epoca e seduti a tavola.

* Il podio delle notizie divertenti. Ad Ashland, Virginia, il giorno del Ringraziamento un procione è entrato in un negozio di liquori, ha distrutto decine di bottiglie di whisky ed è stato trovato svenuto in bagno. A Basilea, David Friedmann ha ereditato dal padre 2.500 nani da giardino, alcuni pezzi molti rari, che hanno attirato collezionisti da tutta Europa. A Dublino, durante San Patrizio, un 38enne ha completato una maratona correndo per dodici ore attorno al bancone di un pub per non perdere il rugby in tv.

Non è l'anno nuovo che fa nuova la vita: sono le persone

Si avvicina l’anno nuovo. Tempo di bilanci e di promesse. Di frasi fatte e di speranze incartate come panettoni in...

* Il podio delle notizie grottesche. A Friburgo, Germania, un tribunale ha condannato un 52enne per lesioni gravi: aveva colpito un conoscente con una coscia di pollo congelata e morso l’orecchio di chi tentava di dividerli. A Mosca, una serie tv ambientata al fronte ucraino, con risate registrate e toni da commedia, è stata criticata anche dai media filogovernativi, diventando un caso imbarazzante. In Ucraina, carri armati russi modificati con gusci metallici improvvisati contro i droni hanno unito dubbia utilità militare ed estetica grottesca, trasformandosi rapidamente in meme globali.

* Il podio delle notizie strane. Ad Aarau, Svizzera, un materasso gonfiabile con pompa difettosa è esploso con tale violenza da spostare una parete e distruggere i mobili della stanza da letto. Il proprietario si è salvato perché era in cucina. Nella Contea di Kerry, Irlanda, un allevatore ha installato rulli massaggianti elettrici e musica celtica nei pascoli per ridurre lo stress delle pecore. In Florida, durante un controllo stradale, una donna è stata fermata con una borsa recante la scritta “Decisamente non piena di droga”. All’interno: metanfetamine, aghi e bilancini. Decisamente tonta.

Natale, la festa per un Bambino confusa col consumismo

Amo il Natale consumista. Non perché io sia un gran “consumatore”. Anzi, il contrario. Faccio vita da...
tag
notizie
russia

La trattativa Ucraina, Zelensky chiede i soldati europei a Kiev: "Vera garanzia di sicurezza"

Il summit in Florida Trump e Zelensky, altro passetto per la pace

Il vertice a Mar-a-Lago Trump-Zelensky, "due questioni spinose. Nelle prossime settimane capiremo"

ti potrebbero interessare

L'uomo (non tanto) nuovo che s'aggira in Europa

L'uomo (non tanto) nuovo che s'aggira in Europa

Pierre Drieu La Rochelle
Non è l'anno nuovo che fa nuova la vita: sono le persone

Non è l'anno nuovo che fa nuova la vita: sono le persone

Steno Sari
Sandokan era un missionario e liberava gli schiavi cristiani

Sandokan era un missionario e liberava gli schiavi cristiani

Paul Valéry, lezioni di poesia di un artigiano della parola

Paul Valéry, lezioni di poesia di un artigiano della parola

Giordano Tedoldi