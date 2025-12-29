Macabre, grottesche e assurde: il guinness delle notizie 2025

Sul podio delle notizie macabre del 2025 sale di prepotenza la Russia. A Yakutsk, in Siberia orientale, la polizia ha scoperto quattro corpi congelati disposti attorno a un tavolo in un seminterrato. I cadaveri erano lì da tre anni, conservati dal permafrost. Il proprietario, un ex custode con disturbi psichici, continuava a “servire loro il tè”. A Ekaterinburg, sempre in Siberia, è stato arrestato un dipendente dell’obitorio che teneva in casa tre manichini vestiti da sposa: in realtà erano resti mummificati di donne che lo avevano respinto. L’Argentina si aggiudica il bronzo: nel quartiere di Caballito, Buenos Aires, i vicini si lamentavano da mesi per l’odore nauseabondo vicino a una abitazione e per la presenza costante di mosche. Quando la polizia è entrata nell’appartamento, ha trovato un museo dell’orrore. L’inquilino aveva trafugato resti umani da diversi cimiteri per ricostruire scheletri completi che teneva in posa nel salotto, vestiti con abiti d’epoca e seduti a tavola.

* Il podio delle notizie divertenti. Ad Ashland, Virginia, il giorno del Ringraziamento un procione è entrato in un negozio di liquori, ha distrutto decine di bottiglie di whisky ed è stato trovato svenuto in bagno. A Basilea, David Friedmann ha ereditato dal padre 2.500 nani da giardino, alcuni pezzi molti rari, che hanno attirato collezionisti da tutta Europa. A Dublino, durante San Patrizio, un 38enne ha completato una maratona correndo per dodici ore attorno al bancone di un pub per non perdere il rugby in tv.