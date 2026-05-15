Arrestate 2 spie lettoni: così Putin vuole prendere il controllo dei traghetti italiani?

Poche migliaia di euro per aprire una falla nei sistemi informatici di due traghetti italiani e spedire i dati direttamente verso server riconducibili a un gruppo hacker filorusso. È questo lo scenario su cui stanno lavorando la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e gli investigatori della polizia postale, dopo l’inquietante vicenda che ha colpito la compagnia GNV (Grandi Navi Veloci). C’è la mano di Vladimir Putin?

Al centro dell’indagine ci sono due navi della flotta e un sospetto che fa tremare gli apparati di sicurezza: un’operazione di spionaggio internazionale, potenzialmente finalizzata persino a prendere il controllo a distanza dei traghetti attraverso dispositivi elettronici installati di nascosto a bordo. Gli inquirenti precisano che non è certo che il gruppo fosse davvero in grado di arrivare fino a quel punto, ma il quadro viene considerato estremamente delicato.