L'artista che dà forma al fuoco e fa impazzire i vip di Hollywood

La maschera inquietante di Joker sorride enigmatica attraversata da luminescenti e coloratissimi intarsi al neon che creano un alone di luce soffusa. La cornice dell’opera, realizzata attraverso la tecnica della combustione, conferisce tridimensionalità al lavoro. Si tratta di una pittoscultura dell’artista Dicò, all’anagrafe Enrico Di Nicolantonio (Roma, 1964), la cui produzione si può ammirare in permanenza nella sua Dicò Gallery in Foro Bonaparte a Milano, dove arte, luce, interior design e architettura dialogano trasformando la galleria in esperienza sensoriale e narrativa. Non c’è solo il clown antagonista di Batman tra i suoi personaggi preferiti, ma anche star di Hollywood, miti della musica, della politica e dell’immaginario collettivo, dai supereroi, ai fumetti e ai cartoon. Dicò stesso spiega che la sua poetica si situa a metà strada tra Andy Warhol e Alberto Burri.
Sono opere neo-pop che insistono sui temi della comunicazione di massa e della società dei consumi, ma per la tecnica l'artista rielabora in chiave personale la combustione dell'Informale. Burri aveva creato le sue celebri Combustioni con la fiamma ossidrica, modellando carta, legno e plastiche, per tramutare la materia e generare drammatici squarci e voragini. In Dicò, la fiamma agisce sulla plastica per plasmare qualcosa di nuovo. Viene chiamato The Fire Artist, l’artista del fuoco, per l’uso poetico e radicale del mezzo che diviene strumento di trasformazione della materia e metafora di rinnovamento personale. La sua arte muove dal dolore, attraversa la combustione e si trasforma in luce. L’utilizzo e la combinazione di tutti questi elementi danno vita a pezzi unici immediatamente riconoscibili. Tanti sono i riferimenti alla storia dell'arte, in particolare alla street art, con Banksy per esempio, ma vengono presentate anche nuove versioni della celebre Ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer e di opere di Mirò e di Valdés.
Quella scandalosa storia di una ragazza dissolutaDopo i Fiori del male- dissi a Baudelaire - non vi rimane altro, logicamente, che la bocca di una pistola o i piedi dell...
Dopo gli studi all’Istituto d’Arte di Via Ripetta a Roma, Dicò inizia il suo percorso professionale come grafico pubblicitario, lavorando nel mondo della comunicazione visiva e dell’immagine. Notato da un curatore in una collettiva, viene introdotto con successo a Miami. Oggi l'autore espone rin gallerie, musei, spazi istituzionali e fiere in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Le sue opere entrano in importanti collezioni private internazionali di grandi imprenditori, collezionisti e celebrities, tra cui Morgan Freeman, Naomi Campbell, Sylvester Stallone, Penélope Cruz e molte altre figure del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria globale.
Dicò instaura con ognuno un rapporto privilegiato, consegnando spesso le opere personalmente. Negli ultimi anni, l’artista è stato protagonista di importanti iniziative benefiche e sociali. Nell'arco di un mese circa partirà un altro grande progetto che sarà completato in un anno, il Fine Art Apartments Dicò: un complesso residenziale di lusso a Roma, in cui si realizzerà un intero palazzo impreziosito dall'arte di Dicò. Una grande Marilyn Monroe retroilluminata anche la notte comparirà sulla facciata dell'edificio, mentre al suo interno ogni appartamento avrà un elegante lavoro adeguato allo spazio architettonico e al suo arredamento. Il programma, destinato a espandersi in futuro, rappresenta una nuova fase della visione di Dicò: l’arte non più solo da collezionare, ma anche da abitare.