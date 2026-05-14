Lega, il piano per fermare l'islamizzazione in Italia

Un dossier di oltre cinquanta pagine per contrastare l’islamizzazione del nostro Paese. Dopo le polemiche per qualche candidato scomodo “scappato” alle segreterie territoriali, la Lega torna a fare la Lega. E a chiedere agli alleati- quasi sfidandoli-, nell’ultimo anno di governo, una decisa accelerazione sulla questione religioso/migratoria. Il documento, scritto a sei mani dalle europarlamentari Silvia Sardone che del Carroccio è anche vice segretaria -, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint, è un mix tra proposte che sono già oggetto di discussione nelle aule parlamentari e novità normative che, nelle intenzioni delle proponenti, dovranno diventare presto legge. Il tutto diviso in otto capitoli che affrontano altrettante tematiche e che, a detta delle tre europarlamentari: «Hanno la finalità di contrastare l’islamizzazione e la radicalizzazione e di garantire la legalità affinché l’Italia abbia un futuro».

Il documento parte con la necessità di regolamentare le confessioni religiose che non hanno firmato un’intesa con lo Stato italiano. E l’islam è l’unica grande religione monoteistica a non averlo fatto. La proposta prevede «l’istituzione di un registro degli enti e dei ministri di culto; un sistema sanzionatorio per i predicatori radicalizzati, con pene che prevedono il carcere e l’interdizione dai pubblici uffici. A queste misure vanno aggiunte poi quelle riguardanti gli abusi edilizi e quelle sulla trasparenza dei finanziamenti, soprattutto quelli che arrivano dall’estero.