Conte in tv per infangare Meloni? Ci scappa l'autogol: "Sull'occupazione non dice cose false"

Giuseppe Conte torna all’attacco di Giorgia Meloni. Intervenendo a 4 di sera su Rete4, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato:"Giorgia Meloni vive nel paese delle meraviglie, c’è uno scollamento rispetto alla popolazione. Parlo delle famiglie che non arrivano a fine mese, di un lavoratore su 4 che vive con 1000 euro al mese, dei giovani che sono costretti ad andare via". Conte ha poi aggiunto: "Meloni non dice tutte falsità, c’è l’aumento degli occupati, un trend che continua dal 2022, ma gli stipendi sono sempre più bassi, abbiamo il record negativo in Europa".
E ha concluso:"Ha una parlantina di grande livello, si vede che fa politica da quando aveva 16 anni, che se la sa cavare con la comunicazione, ma la politica non può essere solo capacità comunicativa perché gli elettori sanno che ci sono stati 4 anni di nulla".
FdI denuncia Giuseppe Conte: "La firma in calce è la sua""100mila alloggi per chi una casa non ce l'ha. Superbonus 110 per cento per chi ne aveva due". Fratelli d&...
Peccato che Giuseppe Conte, nel lanciare queste critiche, sembri dimenticare completamente i disastri provocati dal suo governo. È stato infatti durante la presidenza Conte che è nato e decollato il Superbonus 110%, una delle misure più costose e controverse della storia repubblicana: centinaia di miliardi di euro di risorse pubbliche bruciate, frodi diffuse, cantieri lasciati a metà, condomini bloccati e un impatto pesantissimo sui conti pubblici che ancora oggi grava sui contribuenti italiani.Mentre accusa Meloni di vivere “nel paese delle meraviglie”, Conte rimuove con disinvoltura il fatto che molte delle difficoltà economiche che denuncia oggi sono state amplificate proprio dalle scelte del suo esecutivo, in primis quel Superbonus che i 5 Stelle hanno difeso a oltranza nonostante i danni evidenti.